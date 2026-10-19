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Si muove in ribasso l'EURO STOXX Automobiles & Parts a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si muove in ribasso l'EURO STOXX Automobiles & Parts a Eurozona
L'Indice europeo del settore auto e ricambi crolla dell'1,80%, scendendo fino a 409,84 punti.
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