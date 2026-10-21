Londra: seduta molto difficile per 3i Group
(Teleborsa) - In forte ribasso la società d'investimenti con sede a Londra, che mostra un -4,83%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di 3i Group, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il grafico attuale di 3i Group evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 22,74 sterline. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 23,49. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 22,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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