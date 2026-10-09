Londra: scambi in positivo per 3i Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società d'investimenti con sede a Londra , in guadagno del 2,64% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di 3i Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di 3i Group mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 23,74 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 24,44. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 23,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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