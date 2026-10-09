Londra: scambi in positivo per 3i Group
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società d'investimenti con sede a Londra, in guadagno del 2,64% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di 3i Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di 3i Group mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 23,74 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 24,44. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 23,33.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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