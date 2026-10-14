Innovazione, Plafoni (Unicredit): "Accompagnare imprese nel cambiamento"

(Teleborsa) - "La trasformazione digitale sta ridefinendo il modo di fare impresa. Intelligenza artificiale, automazione e utilizzo avanzato dei dati sono già fattori chiave per produttività, competitività e creazione di valore. Tuttavia, la tecnologia da sola non basta: la vera sfida è accompagnare persone e imprese nel cambiamento, sviluppando competenze, strumenti e visione". Lo ha detto la regional manager Centro di Unicredit , Marianna Plafoni, partecipando al forum sull’innovazione organizzato a Roma da Remind a Palazzo delle Generali.



"UniCredit - ha aggiunto Plafoni - vuole essere al fianco delle aziende non solo come partner finanziario, ma come abilitatore di innovazione, favorendo connessioni tra imprese, università, istituzioni e territori per sostenere una crescita sostenibile e duratura".



Il Forum Italiano Innovazione e Sostenibilità di Remind è una piattaforma permanente di dialogo e collaborazione per proporre soluzioni concrete alle sfide legate alla sostenibilità e all’innovazione. L'incontro di oggi ha riunito rappresentanti del governo, del parlamento delle istituzioni, insieme a imprenditori, manager, esperti e professionisti per promuovere un dialogo costruttivo su modelli di sviluppo sostenibile, tecnologie emergenti e politiche per l’innovazione e la sicurezza all’interno del contesto nazionale in chiave globale.

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