Pininfarina, OPA al via il 26 ottobre dopo approvazione Consob del documento di offerta

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da PF Holdings su Pininfarina , società quotata su Euronext Milan, l'offerente ha reso noto che CONSOB ha approvato il documento di offerta. L'offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale e conseguire il delisting da Piazza Affari. L'offerente riconoscerà a ciascun azionista un corrispettivo in denaro pari a 1,00 euro cum dividendo.



Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana e corrispondente a 20 giorni di borsa aperta, avrà inizio alle ore 8:30 del 26 ottobre 2026 e terminerà alle ore 17:30 del 20 novembre 2026, estremi inclusi, salvo proroghe. Qualora ne ricorrano i presupposti, il periodo sarà riaperto per 5 giorni di borsa aperta, e precisamente per le sedute del 30 novembre e dell'1, 2, 3 e 4 dicembre 2026.

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