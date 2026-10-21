Pininfarina, OPA al via il 26 ottobre dopo approvazione Consob del documento di offerta
(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da PF Holdings su Pininfarina, società quotata su Euronext Milan, l'offerente ha reso noto che CONSOB ha approvato il documento di offerta. L'offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale e conseguire il delisting da Piazza Affari. L'offerente riconoscerà a ciascun azionista un corrispettivo in denaro pari a 1,00 euro cum dividendo.
Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana e corrispondente a 20 giorni di borsa aperta, avrà inizio alle ore 8:30 del 26 ottobre 2026 e terminerà alle ore 17:30 del 20 novembre 2026, estremi inclusi, salvo proroghe. Qualora ne ricorrano i presupposti, il periodo sarà riaperto per 5 giorni di borsa aperta, e precisamente per le sedute del 30 novembre e dell'1, 2, 3 e 4 dicembre 2026.
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