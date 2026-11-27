(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria
promossa da PF Holdings su Pininfarina
, società quotata su Euronext Milan, risulta che oggi, 27 novembre, sono state presentate 123.844 richieste. In totale, le adesioni salgono a quota 11.830.033, pari al 86,3456% sul totale degli strumenti oggetto di offerta
.
L'OPA è iniziata il 26 ottobre e si concluderà l'11 dicembre
2026, come ulteriormente prorogato
. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Pininfarina acquistate sul mercato nei giorni 10 e 11 dicembre 2026 non potranno essere apportate in adesione.