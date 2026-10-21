Milano 13:17
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Nasdaq 20-ott
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Dow Jones 20-ott
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Londra 13:17
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USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 16 ottobre

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USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 16 ottobre
USA, Richieste mutui nella settimana del 16 ottobre su base settimanale (WoW) -5,3%, in calo rispetto al precedente -2,7%.
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