Analisi Tecnica: EUR/GBP del 21/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre
Appiattita la performance del cross Euro contro la valuta britannica, che porta a casa un modesto -0,12%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,8375. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,8418. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,836.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)