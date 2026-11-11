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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 10/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 10/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Modesto guadagno per il cross Euro contro la valuta britannica, che avanza di poco a +0,23%.

Il quadro di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 0,8378. Primo supporto individuato a 0,8352. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 0,8404.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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