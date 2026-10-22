Azionario europeo in calo tra timori sull'AI e prezzi del greggio elevati

(Teleborsa) - Le Borse europee si muovono in calo, Piazza Affari compresa
, con rinnovati timori sulla sostenibilità degli investimenti nell’intelligenza artificiale, nonostante risultati nel complesso positivi da parte dei colossi tecnologici statunitensi Meta
e IBM
, mentre Tesla
ha evidenziato
maggiori criticità. Continua anche in Europa la stagione delle trimestrali, con Hermès
che ha segnalato
vendite inferiori alle attese e Nestlé
che ha registrato
una crescita trimestrale superiore alle previsioni.
A pesare sono anche i nuovi rialzi del greggio per le rinnovate tensioni in Medio Oriente
: gli attacchi contro infrastrutture saudite e le crescenti minacce al traffico marittimo mantengono elevata l'incertezza sugli approvvigionamenti
Sul fronte macroeconomico
, le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione
negli USA sono diminuite
a 194 mila unità nella settimana terminata il 17 ottobre, dalle 200 mila della rilevazione precedente e al di sotto delle attese di consenso (oltre che il livello più basso dallo scorso luglio; le richieste continuative sono invece salite a 1,728 milioni da 1,703 milioni della settimana precedente, raggiungendo il livello più elevato delle ultime sei settimane.
Si registrano andamenti misti sui rendimenti dei titoli di Stato
in Europa. A guidare le tensioni resta la Francia
: il rendimento dell'OAT decennale sale
oltre il 5,07% (+6 punti base) e il differenziale OAT-Bund supera i 170 punti base, sui livelli più elevati dal 2011. Il peggioramento del quadro fiscale e politico francese continua a propagarsi ai titoli periferici dell'area euro, favorendo al contempo i flussi verso i governativi considerati più sicuri.
Sessione debole per l'euro / dollaro USA
, che scambia con un calo dello 0,31%. Ha sofferto di parecchie vendite l'oro
, che continua gli scambi a 4.052,9 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,85%.
Sale molto lo spread
, raggiungendo +126 punti base, con un deciso aumento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni
riporta un rendimento del 4,61%. Nello scenario borsistico europeo
sostanzialmente debole Francoforte
, che registra una flessione dello 0,57%, incolore Londra
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e preda dei venditori Parigi
, con un decremento dell'1,17%.
Sessione da dimenticare per la Borsa italiana
, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul terreno l'1,77%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 51.296 punti. In discesa il FTSE Italia Mid Cap
(-0,93%); sulla stessa linea, negativo il FTSE Italia Star
(-0,92%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Inwit
(+2,15%), Moncler
(+1,93%), Avio
(+1,71%) e Brunello Cucinelli
(+1,62%).
Le piÃ¹ forti vendite, invece, si manifestano su Prysmian
, che prosegue le contrattazioni a -5,95%. Lettera su Technoprobe
, che registra un importante calo del 5,01%. Scende Saipem
, con un ribasso del 4,17%. Si concentrano le vendite su STMicroelectronics
, che soffre un calo del 3,65%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Moltiply Group
(+2,28%), DiaSorin
(+1,66%), Garofalo Health Care
(+1,52%) e Ferragamo
(+1,29%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su LU-VE Group
, che ottiene -4,80%. Vendite su D'Amico
, che registra un ribasso del 3,58%. Seduta negativa per Alerion Clean Power
, che mostra una perdita del 2,94%. Sotto pressione Gens Aurea
, che accusa un calo del 2,87%.