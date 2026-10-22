Piazza Affari maglia nera d'Europa con tonfi di tech e banche

(Teleborsa) - Le Borse europee chiudono in netto ribasso, con Piazza Affari che mostra il rosso maggiore
, peggiorando nel pomeriggio dopo l'apertura di Wall Street. Hanno pesato i rinnovati timori sulla sostenibilità degli investimenti nell'intelligenza artificiale, nonostante risultati nel complesso positivi da parte dei colossi tecnologici statunitensi Meta
e IBM
, mentre Tesla
ha evidenziato
maggiori criticità. Continua anche in Europa la stagione delle trimestrali, con Hermès
che ha segnalato
vendite inferiori alle attese e Nestlé
che ha registrato
una crescita trimestrale superiore alle previsioni.
A pesare sono anche i nuovi rialzi del greggio per le rinnovate tensioni in Medio Oriente
: gli attacchi contro infrastrutture saudite e le crescenti minacce al traffico marittimo mantengono elevata l'incertezza sugli approvvigionamenti. Gli Stati Uniti hanno ordinato ad alcuni diplomatici e alle loro famiglie di lasciare l'Arabia Saudita a causa della minaccia rappresentata dagli Houthi sostenuti dall'Iran e almeno quattro persone sono rimaste uccise in seguito ad attacchi contro un impianto petrolifero della Aramco e un aeroporto in Arabia Saudita.
Sul fronte macroeconomico
, le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione
negli USA sono diminuite
a 194 mila unità nella settimana terminata il 17 ottobre, dalle 200 mila della rilevazione precedente e al di sotto delle attese di consenso (oltre che il livello più basso dallo scorso luglio; le richieste continuative sono invece salite a 1,728 milioni da 1,703 milioni della settimana precedente, raggiungendo il livello più elevato delle ultime sei settimane.
Si registrano andamenti misti sui rendimenti dei titoli di Stato
in Europa. A guidare le tensioni resta la Francia
: il rendimento dell'OAT decennale sale
oltre il 5,07% (+6 punti base) e il differenziale OAT-Bund supera i 170 punti base, sui livelli più elevati dal 2011. Il peggioramento del quadro fiscale e politico francese continua a propagarsi ai titoli periferici dell'area euro, favorendo al contempo i flussi verso i governativi considerati più sicuri.
Seduta in frazionale ribasso per l'euro / dollaro USA
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,23%. Ha sofferto di parecchie vendite l'oro
, che continua gli scambi a 4.051,1 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,10%, a 98,21 dollari per barile.
Sale molto lo spread
, raggiungendo +127 punti base, con un deciso aumento di 8 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni
riporta un rendimento del 4,61%. Tra le principali Borse europee
sotto pressione Francoforte
, con un forte ribasso dell'1,07%, si muove sotto la parità Londra
, evidenziando un decremento dello 0,26%, e soffre Parigi
, che evidenzia una perdita dell'1,39%.
Pioggia di vendite sul listino milanese
, che termina con una pesante flessione del 2,54%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il FTSE Italia All-Share
, che si ferma a 50.901 punti, ritracciando del 2,52%. Pessimo il FTSE Italia Mid Cap
(-1,78%); come pure, in forte calo il FTSE Italia Star
(-1,66%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, Moncler
avanza del 2,61%. Si muove in territorio positivo Campari
, mostrando un incremento del 2,44%. Denaro su Inwit
, che registra un rialzo del 2,36%. Composta Brunello Cucinelli
, che cresce di un modesto +1,48%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Technoprobe
, che ha archiviato la seduta a -7,63%. Sensibili perdite per Prysmian
, in calo del 7,61%. In apnea Saipem
, che arretra del 6,00%. Tonfo di Tenaris
, che mostra una caduta del 5,05%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Garofalo Health Care
(+2,27%), DiaSorin
(+1,89%), Moltiply Group
(+1,83%) e Banca Ifis
(+1,78%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su LU-VE Group
, che ha archiviato la seduta a -7,43%. Lettera su Maire
, che registra un importante calo del 4,45%. Scende Gens Aurea
, con un ribasso del 4,39%. Crolla Alerion Clean Power
, con una flessione del 4,00%.