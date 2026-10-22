Piazza Affari maglia nera in una Europa negativa

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso
, assieme agli altri Eurolistini.
Continua a pesare il settore tech
, dopo una serie di trimestrali del settore inferiori alle elevate aspettative, in un clima già frenato dall'escalation in Medio Oriente che sta spingendo il petrolio al rialzo.
Riflettori quindi su Tesla
che ha ridimensionato i suoi piani di spesa
dopo che gli investimenti dell'ultimo trimestre sono risultati al di sotto delle previsioni, mentre Meta
ha registrato ricavi oltre le attese e annunciato una nuova classe di azioni
senza diritto di voto che potrebbero essere utilizzate per finanziare acquisizioni e altre spese. A queste si aggiungono le deludenti previsioni del produttore di apparecchiature per semiconduttori Lam Research
.
Persistono allo stesso tempo i timori sul Medioriente
con gli attacchi degli Houthi che hanno spinto gli USA a richiamare i propri diplomatici dall'Arabia Saudita mentre, secondo il New York Times, gli eserciti USA e Israele hanno preparato piani specifici per nuovi attacchi all'Iran dopo le mid-term di inizio novembre.
Forex, materie prime e tassi
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,122. Giornata negativa per l'oro
, che continua la seduta a 4.087,9 dollari l'oncia, in calo dell'1,28%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,47%.
Sale molto lo spread
, raggiungendo +125 punti base, con un deciso aumento di 6 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 4,63%. Prosegue intanto
il collocamento doppio BTP Valore e BTP Valore Insieme
, in programma da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre.
Gli indici Tra i mercati del Vecchio Continente
sotto pressione Francoforte
, con un forte ribasso dell'1,22%, si muove sotto la parità Londra
, evidenziando un decremento dello 0,59%, e vendite a piene mani su Parigi
, che soffre un decremento dell'1,53%.
Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda, in coda, con una discesa del 2,01%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
crolla dell'1,96%, scendendo fino a 51.192 punti.
In ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-1,08%); con analoga direzione, in rosso il FTSE Italia Star
(-1,11%).
I migliori e i peggiori a Piazza Affari
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Moncler
(+1,23%), Avio
(+1,21%), Inwit
(+1,11%) e Leonardo
(+0,85%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Technoprobe
, che continua la seduta con -4,94%.
Pessima performance per Prysmian
, che registra un ribasso del 4,94%.
Sessione nera per STMicroelectronics
, che lascia sul tappeto una perdita del 4,12%.
Soffre Unicredit
, che evidenzia una perdita del 3,43%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Garofalo Health Care
(+1,52%), DiaSorin
(+1,38%), Moltiply Group
(+1,37%) e Juventus
(+0,93%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su LU-VE Group
, che continua la seduta con -3,41%.
Preda dei venditori Revo Insurance
, con un decremento del 2,84%.
Si concentrano le vendite su D'Amico
, che soffre un calo del 2,66%.
Vendite su OVS
, che registra un ribasso del 2,64%.