"Buy" per McCormick
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Seduta trascurata per l'azienda che produce spezie e aromi, componente dell'S&P-500, che archivia la giornata con un timido 0% e presenta una situazione tecnica orientata al rialzo.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di McCormick favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 46,32 USD con stop loss fissato a quota 143,2 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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