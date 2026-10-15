Milano 16:16
49.209 -1,10%
Nasdaq 16:16
29.580 -1,24%
Dow Jones 16:16
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Londra 16:16
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Francoforte 16:16
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Quadro rialzista per McCormick

Finanza
Quadro rialzista per McCormick
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Andamento piatto per l'azienda che produce spezie e aromi, componente dell'S&P-500, che propone sul finale una variazione percentuale pari a 0%, con un trend di medio periodo impostato al rialzo.


Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 44,8 USD, con stop loss individuato a quota 143,2 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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