Indicazioni rialziste per McCormick

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Seduta negativa per l' azienda che produce spezie e aromi , tra i componenti dell' S&P-500 , che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,02%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 47,48 USD, con stop loss posto a quota 143,2 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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