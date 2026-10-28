Indicazioni rialziste per McCormick
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Seduta negativa per l'azienda che produce spezie e aromi, tra i componenti dell'S&P-500, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,02%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 47,48 USD, con stop loss posto a quota 143,2 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```