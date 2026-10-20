Milano 13:36
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Nasdaq 19-ott
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Dow Jones 19-ott
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Londra 13:36
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Francoforte 13:36
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Crolla a Londra Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Londra Antofagasta
Ribasso per la compagnia mineraria, che tratta in perdita del 4,14% sui valori precedenti.
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