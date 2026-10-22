Francoforte: rosso per DWS Group
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gestore patrimoniale, che mostra un decremento del 2,36%.
Lo scenario su base settimanale di DWS Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo della società di gestione degli investimenti ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 64,68 Euro. Supporto a 63,98. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 65,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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