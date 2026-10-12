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Londra 17:35
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Francoforte: rosso per K+S

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per K+S
Rosso per Kali und Salz, che sta segnando un calo del 2,39%.
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