Milano 11:09
51.866 0,00%
Nasdaq 25-set
30.608 0,00%
Dow Jones 25-set
51.829 +0,93%
Londra 11:09
10.726 +0,28%
Francoforte 11:09
25.393 -0,06%

Francoforte: rosso per Aurubis

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Aurubis
Seduta in ribasso per il produttore tedesco di rame, che mostra un decremento del 3,16%.
Condividi
```