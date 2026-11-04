Francoforte: scambi in positivo per KION Group

(Teleborsa) - Avanza il fornitore di carrelli elevatori e attrezzature da magazzino , che guadagna bene, con una variazione del 3,06%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del MDAX . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Il grafico attuale di KION Group evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 33,92 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 35,2. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 33,09.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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