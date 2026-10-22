Frecciarosa: a Roma screening e vaccini gratuiti per la prevenzione

Terzo anno allo Scalo San Lorenzo per la campagna di prevenzione di Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna

(Teleborsa) - Sono tantissime le prestazioni gratuite erogate oggi in occasione della tappa romana di FrecciaRosa, la campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione promossa dal Gruppo FS e da Fondazione IncontraDonna, giunta alla sedicesima edizione. L’iniziativa è tornata per il terzo anno negli spazi di FS Logistix allo Scalo San Lorenzo, in collaborazione con ASL Roma 1 e Sapienza Università di Roma.



Nel corso della giornata sono state effettuate mammografie, vaccinazioni contro l’HPV, Pap e HPV test, ritiri dei kit per lo screening del colon-retto, vaccinazioni antinfluenzali e screening HCV. Durante l’appuntamento è stato inoltre diffuso il Vademecum della salute, redatto in collaborazione con il Ministero della Salute, per fornire ai cittadini informazioni complete e certificate.



"Portare la prevenzione nei luoghi di lavoro e nelle università, contribuisce concretamente al benessere delle comunità. Per il terzo anno abbiamo aperto gli spazi di FS Logistix a FrecciaRosa, rafforzando una collaborazione che unisce imprese, sanità, università e volontariato. Un impegno condiviso che rende disponibili servizi gratuiti e promuove una maggiore consapevolezza dell’importanza dei controlli e delle vaccinazioni. È questo il valore di giornate come questa allo Scalo di San Lorenzo: trasformare l’attenzione alle persone in opportunità concrete di prevenzione" ha dichiarato Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di FS Logistix.



"Anche quest’anno stiamo promuovendo una campagna nazionale che si pone l’obiettivo di incentivare, in tutto il territorio nazionale, la prevenzione oncologica primaria e secondaria. Il cancro può essere sconfitto ma è anche possibile evitarlo adottando stili di vita sani o attraverso esami e aderendo agli screening regionali. L’informazione è poi un altro strumento da utilizzare e che non deve essere sottovalutato. Per questo stiamo salendo a bordo dei treni, siamo nelle stazioni e negli scali, per incontrare e sensibilizzare i cittadini" ha aggiunto Adriana Bonifacino, Fondatrice della Fondazione IncontraDonna.



FrecciaRosa porta per tutto il mese di ottobre informazione e consulenze gratuite sulla prevenzione oncologica a bordo di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia, con il supporto dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica. Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per il quarto anno consecutivo, la Medaglia del Presidente della Repubblica.

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