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Scuola, riunione Aran: focus Anief su prevenzione, famiglia e valorizzazione personale

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"Oggi c'è stato un nuovo incontro dell'Aran. Il prossimo sarà a novembre. Abbiamo riparlato di tutto l'articolato del contratto". E' quanto affermato da Daniela Rosano, Segretaria dell'Anief, dopo l'incontro.

"L'Anief - ha spiegato la sindacalista - ha puntato l'attenzione sulla salute, che deve diventare materia contrattuale, sulla prevenzione e sulla famiglia, che deve essere un'esigenza contemperata alle necessità lavorative".

Fra gli altri temi in discussione, citrati da Rosano c'è la valorizzazione del personale precario che - afferma "non può avere meno diritti del personale di ruolo" e poi sulla valorizzazione delle figure di sistema e degli Dsga.
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