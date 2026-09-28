Scuola, riunione Aran: focus Anief su prevenzione, famiglia e valorizzazione personale

"Oggi c'è stato un nuovo incontro dell'Aran.
Il prossimo sarà a novembre. Abbiamo riparlato di tutto l'articolato del contratto". E' quanto affermato da Daniela Rosano
, Segretaria dell'Anief
, dopo l'incontro.
"L'Anief - ha spiegato la sindacalista - ha puntato l'attenzione sulla salute
, che deve diventare materia contrattuale, sulla prevenzione
e sulla famiglia
, che deve essere un'esigenza contemperata alle necessità lavorative".
Fra gli altri temi in discussione, citrati da Rosano c'è la valorizzazione del personale precario
che - afferma "non può avere meno diritti del personale di ruolo" e poi sulla valorizzazione delle figure di sistema e degli Dsga
.
"