Scuola, riunione Aran: focus Anief su prevenzione, famiglia e valorizzazione personale

"Oggi c'è stato unIl prossimo sarà a novembre. Abbiamo riparlato di tutto l'articolato del contratto". E' quanto affermato da, Segretaria dell', dopo l'incontro."L'Anief - ha spiegato la sindacalista - ha puntato l'attenzione sulla, che deve diventare materia contrattuale, sullae sulla, che deve essere un'esigenza contemperata alle necessità lavorative".Fra gli altri temi in discussione, citrati da Rosano c'è lache - afferma "non può avere meno diritti del personale di ruolo" e poi sulla valorizzazione