Eventi e scadenze dell'1 ottobre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 01/10/2026

Appuntamenti:

Forum EuroMediterraneo dell’Acqua - La Nuvola di Roma - Evento promosso dal Comitato Italiano One Water in collaborazione con l'Unione per il Mediterraneo e l'Istituto Mediterraneo dell'Acqua di Marsiglia, che riunirà oltre 5.000 partecipanti, più di 40 delegazioni internazionali e oltre 100 conferenze e incontri. L'obiettivo è portare al centro dell'agenda internazionale la gestione sostenibile delle risorse idriche e la sicurezza dell'acqua nel Mediterraneo. Tra gli interventi, i ministri Tajani, Pichetto Fratin, Lollobrigida, Musumeci, Bernini e Zangrillo, e Qu Dongyu, Direttore Generale della FAO (da martedì 29/09/2026 a venerdì 02/10/2026)

European MidCap Event 2026 - Four Seasons Hotel George V - Evento di CF&B Communication con Integrae Sim, che si terrà a Parigi, dedicato all'incontro tra società quotate e investitori istituzionali internazionali, con incontri one-to-one e sessioni di confronto con i management (da mercoledì 30/09/2026 a giovedì 01/10/2026)

Milano Digital Week 2026 - Nona edizione della manifestazione promossa dal Comune di Milano e realizzata da TIG – The Innovation Group, dedicata alla trasformazione digitale e all'Intelligenza Artificiale, con il tema "La Città Generativa". Cinque giornate di appuntamenti e webinar articolati in sei track dedicati a tecnologie, imprese, lavoro e formazione, cittadinanza digitale, smart city, cultura, arte e sport (da mercoledì 30/09/2026 a domenica 04/10/2026)

FNEC 2026 - Festival Nazionale dell’Economia Civile - Firenze - 8ª edizione del Festival dedicata al tema "EUconomia - L'economia che fa bene. Il rumore della foresta che cresce", con una riflessione su economia civile, responsabilità, cooperazione e costruzione di un futuro sostenibile (da giovedì 01/10/2026 a domenica 04/10/2026)

66° Salone Nautico Internazionale di Genova - Manifestazione internazionale organizzata da Confindustria Nautica dedicata alla nautica da diporto, che riunisce oltre 1.000 imbarcazioni, 215 novità e operatori da 45 Paesi, con esposizione di Yacht & superyacht, barche a vela, gommoni e multiscafi oltre a tecnologie innovative, componentistica ed elettronica. (da giovedì 01/10/2026 a martedì 06/10/2026)

Auto - Immatricolazioni di settembre a cura del Ministero dei Trasporti

Ryanair - Conferenza stampa con il CEO a Milano e Roma - Conferenza stampa con Eddie Wilson, CEO di Ryanair, a Milano (Hotel Cristoforo Colombo), alle ore 08:50 e a Roma (Rose Garden Palace), alle ore 12:30

UE - Consiglio "Giustizia e affari interni" (Affari interni) - I ministri dell'Interno procederanno a uno scambio di opinioni sulla cooperazione con i paesi terzi in materia di riammissione, riceveranno un aggiornamento sull'attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo e discuteranno della conoscenza situazionale e delle capacità di allerta rapida. Discuteranno inoltre dello stato generale dello spazio Schengen e dell'attuazione del quadro strategico dell'UE in materia di droghe

11:00 - Conferenza stampa presentazione FrecciaRosa 2026 - Roma, Auditorium di Villa Patrizi - Conferenza stampa della sedicesima edizione di FrecciaRosa, l’iniziativa di divulgazione scientifica e di sensibilizzazione alla prevenzione in ambito oncologico realizzata dal Gruppo FS Italiane e dalla Fondazione IncontraDonna

11:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Genova - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'inaugurazione della 66ª edizione del Salone Nautico di Genova (Piazzale John Fitzgerald Kennedy 1). Previsto, alle ore 13.00, punto stampa

13:45 - Attività di Governo - Ministro Urso - Genova - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, visita la sede della startup Generative Bionics (via Enrico Melen, 83). Seguirà, alle 14:15, un punto stampa

15:30 - Christine Lagarde alla 10ª Conferenza annuale dell'ESRB - Francoforte - Discorso di benvenuto di Christine Lagarde alla decima conferenza annuale del Comitato europeo di vigilanza sui rischi sistemici (ESRB - European Systemic Risk Board) "ESRB@15: may you stay forever young"

16:00 - Almaviva - Valore IA - Roma, Spazio Vittoria - Evento dedicato al tema dell'autonomia strategica, dell'innovazione e dell'applicazione concreta di soluzioni di Intelligenza Artificiale che riunirà rappresentanti delle istituzioni, della PA, della ricerca e dell'industria in un confronto sui principali scenari, sulle sfide e sulle prospettive dell'IA, fino al passaggio dalla visione all'azione, tema dell'intervento conclusivo di Valeria Sandei – Chief Global AI, Almaviva Group – President and Ceo, Almawave Labs. Tra gli interventi, gli AD di Almaviva e Sogei e i DG di INPS, INAIL, AGID

17:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni all'80° anniversario della CNA - Roma, Auditorium Antonianum - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà all'evento celebrativo in occasione dell'80° anniversario della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Borsa:

Cina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività (da giovedì 01/10/2026 a venerdì 02/10/2026)

Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento medio-lungo

Aziende:

Accenture - Risultati di periodo

Ecosuntek - Appuntamento: Conference call con il mercato per la presentazione dei risultati

Landi Renzo - Assemblea: Unica convocazione

Nike - Risultati di periodo: Q1 FY27

11:00 - DBA Group - Appuntamento: Capital Markets Day 2026 di DBA Group, presso Palazzo Mezzanotte. L’evento offrirà l’opportunità di incontrare il management del Gruppo e di confrontarsi sul percorso di sviluppo futuro della Società





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

Condividi

```