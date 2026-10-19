FrecciaRosa, a ottobre screening e prestazioni sanitarie gratuite con Gruppo Fs e Fondazione IncontraDonna

(Teleborsa) - Per la Giornata internazionale contro il cancro al seno, il Gruppo Fs e la Fondazione IncontraDonna proseguono con FrecciaRosa, giunta alla sedicesima edizione: per tutto ottobre screening, vaccinazioni e prestazioni sanitarie gratuite, per diffondere la cultura della prevenzione e favorire la diagnosi precoce. A bordo di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia i professionisti dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) offrono consulenze e informazioni gratuite. Le iniziative si estendono quest'anno alla stazione Rfi di Cosenza e allo scalo Fs Logistix di Sampierdarena, a Genova. Rfi ha illuminato di rosa 40 stazioni il 30 settembre e il 1° ottobre, e Cosenza si illuminerà di nuovo il 19 e 20 ottobre.



Giovedì 22 ottobre, dalle 9:30 alle 17, nello scalo Fs Logistix in viale dello Scalo San Lorenzo 16, con Asl Roma 1 e Sapienza Università di Roma, saranno disponibili Pap test e Hpv test (per chi ha i requisiti Asl), vaccinazione anti-Hpv per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 26 anni, mammografie su prenotazione per le donne tra i 50 e i 74 anni residenti nell'area della Asl Roma 1, kit per lo screening del tumore del colon-retto per uomini e donne tra i 50 e i 74 anni, vaccinazione antinfluenzale e screening per l'epatite C. I volontari distribuiranno il "Vademecum della Salute", realizzato con il ministero della Salute. I dettagli sono su frecciarosa.it.



Il progetto ha il patrocinio del ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio e, per il quarto anno consecutivo, la Medaglia del Presidente della Repubblica.

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