ITAS Mutua è technical partner di Dolomiti Superski

(Teleborsa) - ITAS Mutua e Dolomiti Superski annunciano l’avvio di una nuova e importante partnership per la stagione invernale 2026/27. L’accordo vede ITAS Mutua assumere il ruolo di Technical Partner di Dolomiti Superski in ambito assicurativo, mettendo a disposizione la propria esperienza nella protezione degli sciatori e la conoscenza maturata nel mondo della montagna.



La collaborazione - spiega la nota - nasce dall’incontro tra due realtà fortemente radicate nel territorio alpino e accomunate da una visione condivisa: promuovere un’esperienza sulla neve di eccellenza, capace di coniugare qualità, innovazione, attenzione alle persone e

sviluppo di servizi concreti per chi vive la montagna.



Con questa partnership, Dolomiti Superski potrà contare sulle competenze assicurative di ITAS Mutua e sull’esperienza sviluppata in oltre dieci anni di soluzioni dedicate agli sciatori, oggi valorizzata anche attraverso ITASNOW, la proposta pensata per chi pratica sci e snowboard. L’obiettivo comune è rendere la protezione più semplice da conoscere, scegliere e utilizzare, integrandola in modo naturale nei

principali punti di contatto con lo sciatore.



La partnership valorizza la complementarità tra due eccellenze della montagna: da un lato, la competenza e la capacità organizzativa di Dolomiti Superski; dall’altro, l’esperienza assicurativa e il radicamento territoriale di ITAS Mutua, nata sulle Alpi e da sempre vicina alle persone, alle imprese e alle comunità che vivono la montagna.





“Siamo particolarmente lieti di poter dare il via a questo progetto di ampio respiro con un partner di grande esperienza nel mondo della montagna quale ITAS Mutua. Condividiamo valori, territorio e la volontà di mettere lo sciatore al centro, offrendo servizi capaci di rendere l’esperienza sulla neve sempre più completa, accessibile e di qualità. Questa collaborazione rappresenta un passaggio importante nel nostro impegno verso l’eccellenza e l’innovazione", sottolinea Andy Varallo, Presidente di Dolomiti Superski.



La soddisfazione è condivisa da ITAS Mutua, che attraverso questo accordo rafforza ulteriormente la propria presenza nell’ecosistema della montagna e mette le proprie competenze al servizio di uno dei più riconosciuti operatori del panorama sciistico internazionale.



Dice Alessandro Molinari, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITAS Mutua: “Diventare Technical Partner di Dolomiti Superski rappresenta per ITAS Mutua un motivo di grande orgoglio e, allo stesso tempo, una responsabilità importante. Questo accordo unisce due realtà che condividono un forte legame con il territorio, una cultura orientata alla qualità e la volontà di essere concretamente vicine agli sciatori. Metteremo la nostra esperienza assicurativa e la capacità di innovazione di ITASNOW al servizio della partnership, con l’obiettivo di contribuire a un’esperienza sulla neve sempre più semplice, sicura e completa.”





Il nuovo accordo va oltre una tradizionale collaborazione commerciale. ITAS Mutua e Dolomiti Superski intendono infatti costruire un percorso continuativo, fondato sull’ascolto delle esigenze degli sciatori, sulla condivisione delle rispettive competenze e sullo sviluppo di soluzioni capaci di generare valore per il territorio.



La collaborazione conferma così una visione comune della montagna: non soltanto una destinazione sportiva e turistica, ma un ecosistema di persone, imprese e comunità nel quale innovazione, responsabilità e qualità del servizio devono procedere insieme

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