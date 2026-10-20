Premio ITAS del Libro di Montagna: 53a edizione al via

(Teleborsa) - Il Premio ITAS del Libro di Montagna apre ufficialmente la nuova edizione. Lo storico premio letterario organizzato da ITAS Mutua, giunto alla 53a edizione, si rivolge ad autori e case editrici che con le loro opere valorizzano la montagna in tutte le sue forme.



Il Premio ITAS, nato per festeggiare i 150 anni dalla nascita di ITAS Mutua (avvenuta nel 1821), rappresenta ormai uno dei maggiori premi letterari internazionali dedicati al mondo delle Terre Alte e coinvolge ogni anno tutti gli appassionati in una premiazione davvero speciale che ha visto come protagonista, la scorsa edizione, il giornalista Paolo Mieli.



Luciano Rova, Presidente di ITAS Mutua, ha commentato: “Per una mutua come ITAS, sostenere la cultura significa contribuire alla crescita delle comunità e rafforzare quei legami che rendono più coeso il nostro territorio. La cultura non è soltanto patrimonio da preservare, ma uno strumento vivo di partecipazione, confronto e sviluppo sociale e in questo senso il Premio ITAS rappresenta il fiore dall’occhiello delle iniziative della Compagnia in questo ambito.”



Per la nuova edizione restano invariate le cinque categorie delle opere in gara: Alpinismo e sport di montagna: narrazioni e descrizioni di imprese alpinistiche e sportive nello scenario montano; Guide e mappe: manuali e materiali per muoversi in ambiente montano fra alte vie, sentieri e percorsi anche in arrampicata, con gli sci, in bicicletta; Libri per ragazzi: romanzi, racconti, manuali, guide, testi illustrati pensati per i più giovani, bambini o ragazzi; Ricerca e ambiente: ricerche storiche, sociologiche e antropologiche, indagini scientifiche su aspetti naturalistici e ambientali. Flora, fauna, geologia; Vita e storie di montagna: narrativa, biografie, reportage, poesia, che raccontano e descrivono anche con tecniche visuali (foto, graphic novel) il quotidiano vivere nelle terre alte.



L’iscrizione per l’edizione 2027 del Premio, è riservata alle opere edite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Per candidare la propria opera è necessario compilare l’apposito form “invia la candidatura” sul sito e inviare 8 copie del libro entro il 31 gennaio 2027



La premiazione è prevista in aprile 2027, durante la settimana del Trento FilmFestival con il quale il Premio ITAS collabora in sinergia da molti anni.







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