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Londra: scambi al rialzo per London Stock Exchange Group
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, con una variazione percentuale del 3,07%.
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