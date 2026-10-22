Milano 12:15
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Londra: scambi al rialzo per London Stock Exchange Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per London Stock Exchange Group
Punta con decisione al rialzo la performance della società che gestisce la Borsa di Londra, con una variazione percentuale del 3,07%.
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