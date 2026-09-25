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Londra: scambi in positivo per Smiths Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi in positivo per Smiths Group
Punta con decisione al rialzo la performance della società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi, con una variazione percentuale del 2,36%.
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