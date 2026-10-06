Lettura rialzista per London Stock Exchange Group
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Effervescente la società che gestisce la Borsa di Londra, tra i componenti del FTSE 100, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,85%.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 82,4 sterline, con stop loss individuato a livello 77,95 pounds, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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