Milano 10:44
51.561 +1,46%
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Dow Jones 5-ott
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Londra 10:44
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Lettura rialzista per London Stock Exchange Group

Finanza
Lettura rialzista per London Stock Exchange Group
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Effervescente la società che gestisce la Borsa di Londra, tra i componenti del FTSE 100, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,85%.


Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 82,4 sterline, con stop loss individuato a livello 77,95 pounds, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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