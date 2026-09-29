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Londra: scambi al rialzo per Weir Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per Weir Group
Seduta vivace oggi per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,04%.
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