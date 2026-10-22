Bankinter, nei primi nove mesi l'utile sale del'11%, CET1 ben oltre i requisiti della BCE

Maggiore attività commerciale e flussi di ricavo più diversificati

(Teleborsa) - Al termine del terzo trimestre 2026, il Gruppo Bankinter , banca spagnola con sede a Madrid, ha continuato a conseguire risultati solidi, grazie alla crescita dell'attività con la clientela, alla diversificazione dei flussi di ricavo e a una gestione aziendale rigorosa. La capacità di coniugare una crescita redditizia con una solida base finanziaria consente al Gruppo di continuare a creare valore per gli azionisti, in un contesto di mercato particolarmente complesso.



I risultati



Al 30 settembre 2026, il Gruppo Bankinter ha registrato un utile ante imposte di 1.267 milioni di euro, in crescita del 10,8% su base annua, e un utile netto di 901 milioni di euro, con un incremento dell'11% rispetto allo stesso periodo del 2025.



La performance costantemente positiva della banca nel corso dell'anno si riflette nei vari indicatori di conto economico, in particolare in quelli relativi alla redditività. Il rendimento del capitale proprio (ROE) si è attestato al 19,2%, mentre il rendimento del capitale proprio tangibile (ROTE) si è mantenuto su un livello significativo, pari al 20,4%. Anche la qualità degli attivi è migliorata, a riprova dell’approccio rigoroso della banca al credito: l’incidenza dei crediti deteriorati (NPL ratio) è scesa di 21 punti base su base annua, attestandosi all’1,84%, mentre il tasso di copertura (coverage ratio) si è attestato al 66,8%. Il rapporto costi/ricavi della banca si è attestato al 34,8%, un valore decisamente inferiore a quello registrato un anno prima.



Il CET1 ratio è salito al 13,2% alla fine del terzo trimestre, un livello ampiamente superiore al requisito minimo dell’8,6% fissato per Bankinter dalla BCE.



I volumi complessivi di affari con la clientela – che comprendono prestiti, raccolta retail e masse in gestione – hanno raggiunto i 250.142 milioni di euro, segnando una crescita del 7,1% su base annua.



Tutti i margini di ricavo hanno mantenuto un trend positivo nel periodo considerato. Il margine di interesse ha raggiunto un livello record, con una crescita del 5,7%, mentre il margine di intermediazione è aumentato del 6,5%, trainato dai maggiori proventi derivanti da prodotti e servizi a valore aggiunto.



Al 30 settembre 2026, il totale dell’attivo del Gruppo ammontava a 132.149 milioni di euro, con un incremento del 2,7% su base annua. La raccolta da clientela e le masse in gestione (assets under management) hanno raggiunto complessivamente i 163.008 milioni di euro, in crescita del 7,9% rispetto alla stessa data del 2025.



(Foto: Bankinter)

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