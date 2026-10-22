MPS, Barclays scende sotto il 5%: partecipazione complessiva al 3,77%

(Teleborsa) - Barclays ha ridotto sotto la soglia del 5% la propria partecipazione complessiva in Banca Monte dei Paschi di Siena , l'istituto di credito senese quotato a Piazza Affari. È quanto emerge dalla comunicazione inviata alla Consob il 20 ottobre 2026, relativa a variazioni avvenute il 15 ottobre.



La quota detenuta attraverso strumenti finanziari è scesa al 2,77% dal 4,95% della precedente notifica. Contemporaneamente è aumentata la componente in azioni, salita all'1,00% dallo 0,08%. Per effetto delle due variazioni, la posizione complessiva del gruppo britannico si attesta al 3,77%, in calo dal 5,03%. Secondo quanto indicato nel modulo, la comunicazione è legata all'acquisto o cessione di strumenti finanziari.



La componente in strumenti finanziari è costituita per l'1,49% da diritti di richiamo su azioni concesse in prestito e per l'1,28% da strumenti regolati in contanti: swap per lo 0,91%, con scadenze comprese tra il 22 ottobre 2026 e il 17 luglio 2028, opzioni call per lo 0,33% e opzioni put (in cui Barclays è controparte) per lo 0,04%, entrambe con scadenza tra il 15 e il 26 maggio 2028.

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