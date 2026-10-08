MPS, IVASS autorizza Mediobanca Premier a salire oltre il 10% di Generali
(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) rende noto di aver ricevuto dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) l'autorizzazione all’acquisizione da parte di Mediobanca Premier, appartenente al gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, della partecipazione qualificata diretta superiore al 10% del capitale sociale di Assicurazioni Generali.
Tale provvedimento autorizzativo si inquadra nell’ambito della fusione per incorporazione di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in BMPS e del più ampio processo di riorganizzazione societaria previsto, di cui è parte la scissione parziale mediante scorporo di BMPS a favore di Mediobanca Premier (Nuova Mediobanca).
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