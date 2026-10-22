Milano 12:19
48.782 -1,74%
Nasdaq 21-ott
29.823 +1,13%
Dow Jones 21-ott
52.856 +0,69%
Londra 12:20
10.703 -0,46%
Francoforte 12:19
25.383 -1,02%

Petrolio a 99,67 dollari alle 11:30

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Prezzo del greggio Wti a 99,67 dollari per barile alle 11:30.
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