Milano 11:54
49.149 -1,42%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
52.002 -0,34%
Londra 11:55
10.789 -0,85%
Francoforte 11:54
25.350 -1,07%

Petrolio a 99,23 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 99,23 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 99,23 dollari per barile alle 08:30.
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