Milano 17:14
48.391 -2,52%
Nasdaq 17:14
29.074 -2,51%
Dow Jones 17:14
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Londra 17:14
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Francoforte 17:13
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Petrolio a 99,91 dollari alle 15:40

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Prezzo del greggio Wti a 99,91 dollari per barile alle 15:40.
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