Petrolio, Brent a 112 dollari su ipotesi di nuovi raid Usa-Israele sull'Iran dopo le midterm

(Teleborsa) -
Il petrolio sale giovedì sui timori di un'escalation in Medio Oriente: il Brent guadagna il 2,7% e si porta poco sotto i 112 dollari al barile - dopo aver raggiunto in mattinata anche 112,7 dollari - e il Wti il 2,17% a 99,29 dollari. Secondo il New York Times, che cita funzionari Usa, gli eserciti di Stati Uniti e Israele hanno messo a punto piani specifici per nuovi raid sull'Iran dopo le elezioni di metà mandato del 3 novembre, con un'operazione "breve ma intensiva". I possibili bersagli sono le infrastrutture energetiche, gli impianti nucleari e gli arsenali di missili e droni. Il presidente Trump, però, non avrebbe ancora approvato i piani e avrebbe più volte bloccato un ritorno ai combattimenti su larga scala. Alta tensione
Gli Usa hanno intanto ordinato ai dipendenti governativi non essenziali e alle loro famiglie di lasciare l'Arabia Saudita
, per i crescenti attacchi degli Houthi
: un raid all'aeroporto di Dammam ha ucciso almeno una persona e ne ha ferite otto, mentre due persone sono morte in un attacco di droni al giacimento Aramco di Shaybah
, senza effetti sulle operazioni. Per Reuters Washington si prepara a ritirare i familiari anche da altre sedi nella regione.
Le forze israeliane
hanno compiuto questa settimana un'esercitazione aerea al confine iraniano, mentre il capo del Pentagono Pete Hegseth
ha incontrato Benjamin Netanyahu
, che ha accusato la nuova Guida Suprema, Mojtaba Khamenei
, di aver autorizzato la corsa alla bomba nucleare: "C'è un solo modo per eliminare questa minaccia una volta per tutte: rovesciare il regime in Iran".
Teheran ha minacciato di colpire data center
e cavi internet sottomarini
. Nel frattempo, i negoziati
sul nucleare e sullo stretto di Hormuz proseguono.Flussi in ripresa ma prodotti raffinati sotto pressione
Secondo un'analisi di Intesa Sanpaolo, le esportazioni di greggio mediorientali
sono ormai risalite a circa il 94% dei livelli precedenti al conflitto, ma "i flussi di prodotti raffinati
restano ancora intorno alla metà dei livelli normali, lasciando il mercato sotto pressione. A ciò si aggiunge la nuova stretta USA contro la rete di trasporto petrolifero iraniana, volta a rendere più difficile l’export di greggio".(Foto: © Artem Egoro / 123RF)