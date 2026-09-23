Petrolio, prezzi ancora in discesa grazie a più offerta e speranze USA-Iran

(Teleborsa) - Il prezzo del petrolio prosegue la discesa sui mercati, con gli investitori che guardano al miglioramento delle prospettive sull’offerta nel Golfo e alle speranze di una soluzione diplomatica al conflitto tra Stati Uniti e Iran.



Il Brent cede l’1,1% a 98,16 dollari al barile, mentre il WTI perde l’1,67% a 89,01 dollari. Entrambi i benchmark sono in calo per la sesta seduta consecutiva e viaggiano sui minimi di circa due settimane.



A migliorare le prospettive sull’offerta è soprattutto la riattivazione da parte dell’Arabia Saudita dell’East-West Pipeline verso il Mar Rosso, che consente di aggirare lo Stretto di Hormuz e trasferire fino a circa 4 milioni di barili al giorno verso il porto di Yanbu.



Anche l'Iraq punta ad aumentare le esportazioni, mentre sul fronte geopolitico il mercato guarda ai colloqui tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha parlato di incontri produttivi tra gli inviati americani e i mediatori iraniani, alimentando le speranze di una soluzione diplomatica.



A rafforzare la pressione ribassista hanno contribuito anche i dati sulle scorte statunitensi: secondo i dati preliminari dell’industria, nella settimana al 18 settembre le scorte di greggio sono aumentate di 1,8 milioni di barili, contro le attese degli analisti per una riduzione. I dati ufficiali dell’Energy Information Administration sono attesi in giornata.

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