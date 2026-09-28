Trump annuncia nuovi colloqui in settimana. Petrolio resta in allerta

(Teleborsa) - Il Presidente americano Donald Trump rispedisce al mittente il piano in sette giorni
proposto dall'Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz ed avviare i negoziati di pace e sul nucleare, ma non chiude
questo nuovo round di negoziati svoltisi a margine dell'assemblea Onu, annunciando l'avvio di nuove trattative in settimana
.
La proposta di Teheran
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi,
venerdì scorso, aveva annunciato un piano
che prevedeva l'immediato stop dei bombardamenti, la riaapertura dello Stretto al traffico marittimo e l'avvio di negoziati sul nucleare entro sette giorni
, a condizione che gli Stati Uniti bloccassero immediatamente gli "atti di aggressione" contro l?Iran, quali il blocco navale e la guerra economica.
Trump dice no, ma non chiude
Il leader statunitense, sabato mattina, ha sancito il fallimento
dei nuovi negoziati, dichiarando ai media americani che Teheran "ha fatto una proposta, ma l'ho respinta"
e che il governo iraniano vorrebbe un accordo "perché sta perdendo".
Secondo il Wall Street Journal, il tycoon avrebbe anche ventilato
la possibilità di riprendere i bombardamenti dopo le elezioni midterm
a novembre. Un peggioramento rispetto a quanto affermato in precedenza, quando aveva ventilato la possibilità di porre fine al conflitto in Medio Oriente dopo le elezioni midterm.
Ma il weekend sembra aver portato consiglio e Trump ha riaperto uno spiraglio
per nuovi colloqui con l'Iran in settimana, anche se il Presidente ha precisato che una ripresa degli attacchi resta una opzione
sul tavolo.
Petrolio sconta incertezza e resta a quota 100
L'indecisione di Trump e la possibilità di una ripresa degli attacchi, che potrebbe vanificare l'ultimo round negoziale, stanno facendo lievitare il prezzo del petrolio
, che alla riapertura dei mercati lunedì mattina sosta a cavallo die cento dollari
al barile.
Il future sul Brent
in consegna novembre, verso la scadenza, scambia a 107 dollari
al barile in rialzo del 2,89%
, mentre il contratto di dicembre più scambiato viaggia attorno ai 99 dollari (+1,55%). Il WTI
statunitense in consegna a novembre tratta a 94 dollari (+1,74%)
, mentre il successivo contratti di dicembre mostra un prezzo di 90 dollari (1,5%).