Trump annuncia nuovi colloqui in settimana. Petrolio resta in allerta



La proposta di Teheran



Trump dice no, ma non chiude

Petrolio sconta incertezza e resta a quota 100

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WTI

(Teleborsa) - Il Presidente americanoproposto dall'Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz ed avviare i negoziati di pace e sul nucleare,questo nuovo round di negoziati svoltisi a margine dell'assemblea Onu, annunciandoIl ministro degli Esteri iranianovenerdì scorso,che prevedeva l'immediato stop dei bombardamenti, la riaapertura dello Stretto al traffico marittimo e l'avvio di negoziati sul nucleare, a condizione che gli Stati Uniti bloccassero immediatamente gli "atti di aggressione" contro l?Iran, quali il blocco navale e la guerra economica.Il leader statunitense, sabato mattina, ha sancito ildei nuovi negoziati, dichiarando ai media americani chee che il governo iraniano vorrebbe un accordo "perché sta perdendo".Secondo il Wall Street Journal, illa possibilità di ra novembre. Un peggioramento rispetto a quanto affermato in precedenza, quando aveva ventilato la possibilità di porre fine al conflitto in Medio Oriente dopo le elezioni midterm.Ma il weekend sembra aver portato consiglio eper nuovi colloqui con l'Iran in settimana, anche se il Presidente ha precisato che unasul tavolo.L'indecisione di Trump e la possibilità di una ripresa degli attacchi, che potrebbe vanificare l'ultimo round negoziale, stanno facendo lievitare il prezzo del, che alla riapertura dei mercati lunedì mattinaal barile.Il future sulin consegna novembre, verso la scadenza,al barile in, mentre il contratto di dicembre più scambiato viaggia attorno ai 99 dollari (+1,55%). Ilstatunitense in consegna a novembre tratta a, mentre il successivo contratti di dicembre mostra un prezzo di 90 dollari (1,5%).