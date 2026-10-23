Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 22/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Performance infelice per l'indice nipponico, che chiude la giornata del 22 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,57% rispetto alla seduta precedente.
Analizzando lo scenario del Nikkei 225 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 61.900. Prima resistenza a 64.422. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 61.180.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)