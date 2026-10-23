Milano 22-ott
48.384 0,00%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 22-ott
10.725 0,00%
Francoforte 22-ott
25.372 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 22/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 22/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Performance infelice per l'indice nipponico, che chiude la giornata del 22 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,57% rispetto alla seduta precedente.

Analizzando lo scenario del Nikkei 225 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 61.900. Prima resistenza a 64.422. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 61.180.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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