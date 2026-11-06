Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 5/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Chiusura in profondo rosso per l'indice nipponico, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 6,51%.
Il quadro tecnico del Nikkei 225 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 57.914, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 59.798,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 58.613,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)