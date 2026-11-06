Milano 9:10
49.873 -1,25%
Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 9:10
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25.880 -1,69%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 5/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 5/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Chiusura in profondo rosso per l'indice nipponico, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 6,51%.

Il quadro tecnico del Nikkei 225 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 57.914, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 59.798,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 58.613,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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