Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 26/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre

Seduta positiva per l'indice nipponico, che avanza bene e porta a casa un +1,22%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 62.112,7. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 64.517,7. Il peggioramento del Nikkei 225 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 61.056,3.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)