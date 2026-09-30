Generali approva la fusione per incorporazione di Alleanza Assicurazioni in Generali Italia

(Teleborsa) - Generali ha approvato la fusione per incorporazione di Alleanza Assicurazioni in Generali Italia. La fusione "si inserisce nel percorso strategico di razionalizzazione della Country Italia intrapreso negli ultimi anni e conferma ulteriormente le forti competenze di integrazione da parte del Gruppo, che hanno generato crescita e valore per tutti gli stakeholder", si legge in una nota.



L'operazione è strutturata in modo da garantire la salvaguardia del marchio, dell'identità e della rete distributiva di Alleanza. Il perfezionamento della fusione è previsto entro il primo semestre del 2027, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte dell’IVASS e all'espletamento dei connessi adempimenti di legge.

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