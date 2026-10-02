Kering, Barclays lima target price a 300 euro con attesa terzo trimestre più debole

Stima -1,5% organico per il gruppo e -6% per la sola Gucci

(Teleborsa) - Barclays lima il target price su Kering da 310 a 300 euro, confermandone però la raccomandazione Equal Weight, in attesa della trimestrale del gruppo del lusso che verrà diffusa il 22 ottobre.



Dopo la lieve accelerazione del secondo trimestre, gli analisti prevedono ora un rallentamento della crescita organica del gruppo nel terzo trimestre al -1,5%, a fronte della precedente previsione che stimava una crescita piatta.



Con riferimento al solo brand Gucci, Barclays si attende, nello stesso periodo, un calo organico del 6%, rispetto al precedente -4%, a causa del "deterioramento della spesa complessiva nel settore del lusso" riscontrato, tra l'altro, "sui canali di vendita in Cina".



Gli analisti, ritenendo che tale peggioramento di mercato si protrarrà in parte nel quarto trimestre, riducono leggermente le stime per Gucci anche per tale periodo, prevedendo ora una crescita organica delle vendite dello 0,6% (rispetto al precedente di circa 2%), a causa della scarsa visibilità sull'andamento della linea "Primavera" e sul posizionamento della collezione "Gucci Core" dopo il previsto lancio nel quarto trimestre.



Barclays si attende un rallentamento anche nel resto della divisione Fashion & Leather Goods, stimando una crescita organica piatta, rispetto al +2% del secondo trimestre 2026, con il canale retail stabile e il wholesale in accelerazione al +1%.



Infine, sul fronte dei margini, gli esperti rivedono leggermente al ribasso le ipotesi relative al margine lordo per il secondo semestre 2026, prevedendo ora un dato invariato su base annua a causa del perdurare di un mix geografico sfavorevole e degli investimenti sui prodotti. Allo stesso tempo, riconoscono l'impegno di Kering nelle iniziative di efficientamento dei costi e prevedono una lieve flessione delle spese operative (Opex) nel secondo semestre (-1%). Barclays conferma la propria stima sull'EBIT margin 2026 al 10,7%.





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