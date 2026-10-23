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Eurozona: in calo l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Si muove in retromarcia l'indice europeo del settore auto e ricambi, che scivola a 406,54 punti.
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