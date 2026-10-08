Milano
16:04
49.613
-0,72%
Nasdaq
16:04
30.984
-0,56%
Dow Jones
16:04
51.176
-0,01%
Londra
16:04
10.488
+0,28%
Francoforte
16:04
24.963
-0,56%
Giovedì 8 Ottobre 2026, ore 16.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: l'EURO STOXX Automobiles & Parts si muove verso il basso
Eurozona: l'EURO STOXX Automobiles & Parts si muove verso il basso
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
08 ottobre 2026 - 15.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Profondo rosso per l'
indice europeo del settore auto e ricambi
, che retrocede a 402,71 punti, in netto calo dell'1,63%.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Titoli e Indici
Euro Stoxx Autos & Parts
-1,69%
Altre notizie
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Perde l'EURO STOXX Automobiles & Parts sul mercato di Eurozona
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: quali relazioni e impatti sui consumi
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto