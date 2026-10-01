Milano 10:03
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Dow Jones 30-set
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Londra 10:03
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Francoforte 10:04
24.901 -1,18%

Francoforte: calo per Deutsche Bank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Deutsche Bank
Rosso per la prima banca tedesca come assets, che sta segnando un calo del 2,23%.
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