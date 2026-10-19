Milano 11:47
49.137 -1,44%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
52.002 -0,34%
Londra 11:47
10.787 -0,87%
Francoforte 11:47
25.345 -1,08%

Francoforte: in calo Continental

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo Continental
Sottotono la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che passa di mano con un calo del 2,86%.
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