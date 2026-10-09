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Francoforte: nuovo spunto rialzista per SAP

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: nuovo spunto rialzista per SAP
Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia software tedesca, con una variazione percentuale del 3,16%.
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