Invito all'acquisto per Centrica

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Bene il fornitore di elettricità e gas , tra i componenti del FTSE 100 , con un rialzo dello 0,84%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 1,503 sterline, con stop loss posto a quota 1,433 pounds e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```